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Hatay- Dünyanın aydınlatılan ilk caddesindeki tarihi yapılara bakanlık uyarı tabelaları astı

DHA

Hatay- Dünyanın aydınlatılan ilk caddesindeki tarihi yapılara bakanlık uyarı tabelaları astı


Rojda ALTINTAŞGüven USTAErsan SAN / SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) HATAY'ın Antakya ilçesindeki, 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tescilli tarihi yapılara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarı tabelaları asıldı. Antakya'da imamlık yapan Musa Esatoğlu, "Bu cadde dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi. Tarih kokan bu caddenin şu an olduğu hale inanamıyoruz" dedi. Hatay'ın tarihi simgelerinden biri olan caddenin son halini dronla görüntüledi. 
Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Antakya ilçesindeki çok sayıda bina, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde yıkıldı. Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatıldığı bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki yapılar da depremde ağır hasar aldı. Kurtuluş Caddesi'nde yer alan binaların büyük çoğunluğu depremlerin ardından yıkılırken, 'ışıltılı' haliyle tarihe geçen caddeden geriye büyük bir enkaz ile hüzün ve anılar kaldı. Kurtuluş Caddesi'ndeki tescilli tarihi yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Bakanlık tarafından asılan tabelalarda "Tescilli kültür varlığı izinsiz müdahale edilemez" uyarısı yer aldı."FELAKETTEN ÖTESİ"
Antakya'da imamlık yapan Musa Esatoğlu, "Ben din görevlisiyim, imamım. Bu cadde dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi. Tarih kokan bu caddenin şu an olduğu hale inanamıyoruz değil, inanmıyoruz. Bu bir felaketten ötesi. Söylenecek çok şey var ama boğazımız düğümleniyor. Şu an telefon rehberimde 200'e yakın ölü var, rehberime bakamıyorum" diye konuştu. "CIVIL CIVILDI, ŞİMDİ ENKAZ"
Çevre sakini Mustafa Parıldak ise,"Eski hali çok renkliydi, cıvıl cıvıldı. Şimdi enkaz" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Hatay
2023-02-20 10:28:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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