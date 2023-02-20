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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanyolların sahra hastanesi, Hatay'da sağlık hizmeti veriyor

DHA

İspanyolların sahra hastanesi, Hatay'da sağlık hizmeti veriyor


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nca sahra hastanesi kuruldu. 13 Şubat'ta hizmete başlayan hastanede, 82 personel görev alıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a, İspanya'dan da arama-kurtarma ile sağlık ekipleri geldi. İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AECID), kente sahra hastanesi kurdu. Günde 200 kişiyi muayene etme kapasitesine sahip olan ve 13 Şubat'ta hizmete başlayan hastanede; doktor, hemşire ve teknisyenler olmak üzere 82 kişi görev yapıyor.
24 YATAN HASTA KAPASİTESİ
Sahra hastanesinin müdürü Roberto Arranz, 82 kişilik ekiple geldiklerini belirterek, "Burada büyük bir ekip var; sahra hastanesi olarak kurulumlarımızı yaptık. Günde 200 kişi hasta kapasitemiz var. 200 kişiyi muayene edebiliyoruz. 24 hastamızı burada yataklı olarak misafir edebiliyoruz. Cerrahımız ve ameliyathanemiz var. Çocuk ve doğumhane ile acil hekimlerimiz bulunuyor. Psikiyatri doktorlarımız var. Fizik terapisi yapabilen arkadaşlarımız var. Travmatoloji ve ortopedi ağrılarına karşı ekiplerimiz var" dedi.
'BU BOYUTTA DAHA ÖNCE GÖRMEDİK'
İlk kez bu boyutta bir deprem gördüklerini kaydeden Arranz, "Bölgedeki enkazın fotoğraflarını gördük. Fakat bu boyutta daha önce görmedik. Hastanenin dışına çıkmadık ama gördüklerimiz büyük boyuttaydı. Antakya'ya dün gittik. Oradaki durumları da görünce, olayın boyutunu daha iyi anladık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-02-20 10:29:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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