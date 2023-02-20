Enkaz döküm sahası havadan görüntülendi

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Rojda ALTINTAŞErsan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) HATAY'ın Antakya ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri aralıksız çalışıyor. Binalardan kaldırılan moloz yığınları, enkaz döküm sahasına getirilerek belirlenen noktalara dökülüyor.

Antakya´da iş makineleriyle kamyonlara yüklenen binlerce tonluk moloz yığınları, şehir dışında belirlenen iki ayrı noktaya götürülerek dökülüyor. Molozların tepeden vadiye dökülmesi dronla havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya

2023-02-20 14:53:06



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