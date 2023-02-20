ANTAKYA'DAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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Rojda ALTINTAŞ Ersan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) Hatay Antakya'da depremin etkisiyle yıkılan yüzlerce bina ve yapı havadan görüntülendi. Binaların, çarşının, iş yerlerinin yerle bir olduğu, birçok insanın hayatını kaybettiği, umudun kesilmediği şehir, havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntüDHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-02-20 15:34:03



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