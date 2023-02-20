İskenderun'da balıkçı barınağı yardım gemileri için derinleştiriliyor



Akif ÖZDEMİR-Gökhan KESKİNCİ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında yardım gemilerinin yanaşabilmesi için derinleştirme çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda 1053 kişi kapasiteli geminin getirildiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında da derinleştirme çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren barınağa getirilen ekskavatörün operatörü, denizin dibine inip, kumları, yanaştırılan gemiye aktardı. Derinlik seviyesi artırılan balıkçı barınağına yeni yardım gemilerinin ulaştırılacağı, bu gemilerde de halkın barınma ihtiyaçları karşılanacağı belirtildi. Barınaktaki balıkçı teknelerinin de kendi alanlarında konuşlu halde durduğu görüldü. Yeni ulaşacak gemilerle, evleri ağır hasar gören ve yıkılanlara barınma imkanı sağlanacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-02-20 15:36:47



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