Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Hatay'da



Tolga TAHÇI-Semir ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay´a bağlı Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi´nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli´ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Ormancı Bakanı Vahit Kirişci eşlik etti. Erdoğan daha sonra kentte görev yapan yerli-yabancı arama-kurtarma ekipleri, belediye temizlik işçileri ve enkazlarda kritik çalışmalar yapan madencilerle bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü´ne geçti. Erdoğan, burada kanaat önderleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Tolga TAHÇI-Semir ERSÖZLER

2023-02-20 16:03:40



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