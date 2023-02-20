Depremzedeler için pastanesini çadıra taşıdı, poğaça yapıp dağıtıyor



Rojda ALTINTAŞGüven USTA Ersan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) HATAY'ın Antakya ilçesinde 35 yaşındaki 4 çocuk babası Ömer Erbay, Kütahya'da fırınını kapatıp depremzedeler için çadıra taşıdı. Saat başı sıcak poğaça yapıp dağıtan Erbay, "Dükkanda ne varsa aldık geldik. Böyle bir hizmete başladık. 10 gündür buradayız. 10 günlük bir malzeme ile geldik ama sonra sistemin oturmadığını görünce bugün yeniden arkadaşlarımı aradım. Bir araba daha malzeme getiriyorlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde, en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kütahya'da fırın işleten 35 yaşındaki 4 çocuk babası Ömer Erbay, fırınını Hatay'a taşıdı. Ekipmanlarını çadıra yerleştirip 10 gündür saat başı sıcak poğaça pişirip dağıtan Erbay, 10 gün daha hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. "10 GÜNLÜK MALZEME İLE GELDİK, BUGÜN BİR ARABA DAHA MALZEME İSTEDİM"

10 gündür çadırda poğaça pişirip dağıtan Ömer Erbay, "Kütahya'dan geldim. Orada bir pastane işletmecisiyim. Arkadaşlarımla ne yapabiliriz diye düşündük. Arama kurtarma ekibine katılmak için ikinci gün buraya geldik. Burada çok fazla ekmek ihtiyacı olduğunu fark ettik. Bir kriz oluştuğunu gördük. Hemen geri dönüp kendi ekipmanlarımızı sardık, hiç uyumadan dükkanda ne varsa aldık geldik. Böyle bir hizmete başladık. 10 gündür buradayız. 10 günlük bir malzeme ile geldik ama sonra sistemin oturmadığını görünce bugün yeniden arkadaşlarımı aradım. Bir araba daha malzeme getiriyorlar. Sabah 07.00'de poğaça çıkarmaya başlıyoruz akşam 21.00'a kadar saat başı devam ediyoruz. Yetişmiyor, çevre mahallelerden de geliyor. Yeterli olmuyor. Destek almadık. Sadece arkadaşlarımın desteğini aldım. Şu an imkanlar kısıtlı. Mümkünse insanlar kendileri gelip yardım etsinler. Burada neye ihtiyaç olduğunu bilmeden yardım göndermek doğru olmuyor. 15 gündür kızımı görmüyorum, kızım çok ağladı" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Hatay

2023-02-20 16:24:10



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