Hatay 6.4'lük depremle sallandı

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY, (DHA) HATAY'da merkez Riçhter ölçeğine göre 6.4 büyükülüğünde deprem meydana geldi. deprem, Hatay ve çevre illerde şiddetli şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)-

2023-02-20 20:20:18



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