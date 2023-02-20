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Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (3)

DHA

Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (3)


AFAD'DAN DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME UYARISI
AFAD'dan yapılan uyarıda deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla vatandaşların sahil kesiminden uzak durmaları belirtildi. İskenderun'da vatandaşlar sahil kesiminden uzaklaştırılırken, AFAD'ın uyarısında şu ifadeler yer aldı. 
"Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm´e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi. 
ANTAKYA'DA HASTANE BOŞALTILDI
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da deprem sırasında Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde büyük panik yaşandı. Durumu iyi olan hastalar, personelin yönlendirmesiyle hastane bahçesine çıkartılırken, yoğun ve yataklı hastalar ise refakatçileri ve hastane çalışanlarının yardımıyla binadan çıkartıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar daha sonra ambulanslarla sahra hastanelerine taşındı. 
DEPREMZEDELER ÇADIRLARDAN DIŞARIYA KAÇTI
Depremin vurduğu illerde 15 gündür beşik gibi sallanan bölgede psikolojileri de bozulan vatandaşların, çadırkentlerde bile sarsıntı ile birlikte dışarıya kaçıştıkları görüldü. Bazı çadırlarda ise deprem sırasında sobaların yıkıldığı belirtildi.
UZMANLARDAN DEPREM UYARISI
Depremin ardından televizyonlarda canlı yayınlara katılan uzmanlar, bölgede yeni depremler olacağı uyarısını yineledi. Jeolog Okan Tüysüz, Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen depremlerin artçı olmadığını tetiklenen depremler olduğunu belirtti. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay hattı bulunduğunu bildiren Tüysüz, "Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir." dedi. (DNA)Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)-
2023-02-20 21:26:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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