Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 213 yaralı (6)



SOYLU: 3 ÖLÜ, 213 YARALI

Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 213 kişinin yaralı olarak hastanele sevk edildiğini söyledi. Bakan Soylu, Hatay depreminin yıkıma yolaçtığını ve 3 enkazda arama kurtarma çalışmasının yürütüldüğünü belirtti. Soylu, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5.8 olmak üzere 26 artçı meydana geldiğini ve 42 ihbar alındığını ifade ederken, bir kez daha vatandaşlara binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

HATAY VALİLİK BİNASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kahramanmaraş merkezli iki depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, bu akşam saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Tarihi binanın büyük bir bölümü yıkılarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanabilecek olası bir yıkıma karşı binaya kimse yaklaştırılmıyor.

NEHİR ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ BAĞLANTISINDA HASAR OLUŞTU

Hayat merkezli 3 dakika arayla meydana gelen iki depremde Asi Nehri üzerinde bulunan köprü bağlantısında hasar oluştu. Hatay stadyumu önünde ve Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu sahra hastanesi yolu üzerinde bulunan köprünün bağlantısında yaklaşık 30-40 santimetre açılma meydana geldi. Hastaneden tahliye edilen vatandaşların sahra hastanesi götürüldüğü köprü üzerindeki yolun bir şeridi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Güvenlik görevlileri köprünün iki yanında önlem alarak araçların geçişini kontrollü şekilde tek şeritten sağlıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)-

2023-02-20 23:14:17



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