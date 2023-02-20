İçişleri Bakanı Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti



Rojda ALTINTAŞ Güven USTA Ersan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen 6.4 şiddetinde deprem sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını da bildirdi.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Hatay'da meydana gelen 6.4 şiddetinde deprem sonrası açıklama yapan Soylu, "Müstakil bir deprem oldu. Ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Bu depremden sonra biri Antakya, biri Defne, biri Samandağ'da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. 3 binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. 42 ihbar geldi. 213 yaralımız hastanelere sevk edildi. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı tespiti var. Diğer ihbarlara ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Bu akşam artçı depremler 6.4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi uyarısını tekrar ediyoruz. Bu civarda eşya taşıması yapılıyor ve bu son derece riskli. Hocalarımızın bu konuda değerlendirme yapılmadan binalara girilmesi tehlike teşkil edebilir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Hatay

2023-02-20 23:39:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.