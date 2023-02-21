

Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI-Zeki GÜNAL/HATAY, (DHA)HATAY'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremlerde Antakya'da hasarlı olan bazı binalar yıkıldı. Antakya Gazi Mahallesi'nde 3 katlı hasarlı binadaki evlerinden eşya aldıkları sırada depreme yakalanan 4 kişiden biri, dışarıya çıkmayı başarırken, 3 kişi ise yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Bölgeye yönlendirilen AFAD ve TTK, JAK ve TAK ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Enkazın oldukça riskli olduğunu ve art arda yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.SOYLU, BÖLGEYE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir süre sonra binanın enkazına geldi. Arama kurtarma ekipleriyle görüştü. Ekip sorumlularından çalışmalar hakkında bilgili alan Soylu, bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Görüntü Dökümü:

Havadan görüntü

-Bina enkazında yapılan çalışmalar

Aktüel

-Ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışması

DHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-02-21 00:27:01



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