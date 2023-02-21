Hatay'da 25 yaralı ambulans helikopter ile başka hastanelere sevk edildi



Ersan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) HATAY´da 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan, aralarında özel harekat polisinin de olduğu 25 kişi sahra hastanesinden ambulans helikopter ile başka hastanelere sevk edildi.

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarılan yaralıların bir kısmı Hatay'da sahra hastanesine getirildi. Acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Sağlık ekipleri, aralarında özel harekat polisinin de olduğu 25 yaralıyı askeri ambulans helikopter ile başka hastanelere sevk etti.(DHA)FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Hatay

2023-02-21 00:55:14



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