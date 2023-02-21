Hatay´da bir işyeri enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı



Tolga TAHÇI/HATAY, (DHA)HATAY'da meydana gelen depremlerin ardından bir işyerinde yanan ateşin fark edilmesi üzerine enkazda birilerinin olabileceği şüphesi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Hatay´da meydana gelen depremler nedeniyle birçok bölgede hasarlı binalar yıkıldı. Antakya Haraparası mahallesi 8´inci Sanayi Caddesi´nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir işyerinin çöken enkazında ateş yandığı yönünde ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, SAR ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri enkazda canlı araması yaptı. Hassas burunlu arama köpekle yapılan çalışmalardan sonuç çıkmadı. Telefonla ulaşılan işyeri sahibi, kendisinin ve ailesinin işyerinde olmadığını söyledi. Yanan binanın risk oluşturmaması için alana getirilen ekskavatörle enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay TOLGA TAHÇI

2023-02-21 00:56:15



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