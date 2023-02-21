

Rojda ALTINTAŞGüven USTAErsan SAN/ANTAKYA (Hatay), (DHA)HATAY´da 6.4 büyüklüğündeki depreme Altınözü ilçesindeki az hasarlı binalarında yakalanan Suriye uyruklu hamile Culya Keykuni, güçlükle dışarı çıktıktan sonra korku ve paniğe bağlı olarak doğum sancısı yaşamaya başladı. Eşi tarafından hastaneye götürülen Keykuni, depremden yarım saat sonra kız çocuğunu dünyaya getirdi.

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında, Altınözü'ndeki az hasarlı olduğu belirtilen evinde bulunan hamile Culya Keykuni (22), eşi ile panik halinde dışarı çıktı. Bu sırada doğum sancıları artan Culya Keykuni, eşi tarafından sahra hastanesine götürüldü. Hamilelik sürecinde 34'nci haftaya girdiği öğrenilen Culya Keykuni, hastanede erken doğum yaptı. Culya Keykuni, ikinci çocuğunu sahra hastanesinde depremden yarım saat sonra dünyaya getirdi. Anne ve kız bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Hasan Keykuni, "Depremden kaçıyorduk, 3 merdiven kalmıştı. Üzerinden atladık sonra buraya geldik. Panik olmuş, jandarma bizi buraya getirdi. Allah razı olsun. Geldikten sonra `Doğum yapacak´ dediler. Yarım saat sonra doğum yaptı. Eşim çok iyi. Yoğun bakıma Adana Şehir Hastanesi´ne götürülecek. Çok mutluyuz, durumu iyiymiş. Narlı´da evde kalıyorduk. Çadır olmadığı için evdeydik. Mühendisler `Eviniz az hasarlı oturabilirsiniz´ dediler. Evdeydik. Evin yıkılıp yıkılmadığını göremedim" dedi.Görüntü Dökümü:

-----------------

-Sahra hastanesinden görüntü

-Depremzedelerden görüntü

-Doğum yapan kadının eşi ile röportajDHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-02-21 01:45:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.