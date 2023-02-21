Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay´da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18´inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol´a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı.DHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-02-21 01:46:30



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