Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 294 yaralı (10)

Tarih belli oldu! Meclis ne zaman açılacak?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BAKAN KOCA: 95 HASTA TEDBİREN SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hatay ve ilçelerinde 95 hastanın tedbiren başka hastanelere sevk edildiğini belirterek, "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız, yeni iki depremden sonra, tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir. Hatay'da Sahra Hastanelerimiz görev başında. Adana ve Dörtyol'da doluluk oranlarımız oldukça düşük" ifadelerini kullandı. (DHA)ANKARA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Hatay Düzgün Barış DENİZ

2023-02-21 03:22:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.