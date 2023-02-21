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Antakya'da eşya aldıkları hasarlı bina Hatay depreminde yıkıldı; 3 kişi enkaz altında (2)

DHA

Antakya'da eşya aldıkları hasarlı bina Hatay depreminde yıkıldı; 3 kişi enkaz altında (2)


KURTARMA ÇALIŞMASINDA 9,5 SAAT GERİDE KALDI
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'nden 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 9,5 saat geride kaldı. Depremin hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede 4 katlı binanın, yanındaki apartmanın üzerine devrilmesiyle yıkıldığı ve ilk iki katının tamamen enkaz haline geldiği anlaşıldı. Hassas burunlu iki köpeğin tepki verdiği enkazda 3 kişi ile sesli temas kuruldu.
MADENCİLER RİSKLİ BİNAYA DOMUZDAMI TAHKİMATI KURDU
Binanın her an tamamen yıkılma riski nedeniyle önce TTK ekibindeki madenciler, bina enkazını domuzdamı tahkimatı ile güçlendirdi. Ardından merdivenle çıkılan üst katta başlatılan çalışmalarda enkaz bulunan kişilerin Servet Cüneydoğlu (32) ve akrabası Hüseyin Cüneydoğlu ile Suriye uyruklu soyadı öğrenilemeyen Maspahi'nin (30) bulunduğu belirlendi. İlk aşamada kısa sürede çıkarılacakları umut edilen depremzedeler için zaman zaman AFAD, TAK, JAK ve TTK ekipleri merdivenle çıktıkları enkazda çalışmalar yaptı. Arama kurtarma ekiplerinden alınan bilgiye göre sık aralıklarla artçı depremlerin yaşandığı bölgede binanın çok riskli bir konumda olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)Gökçe KARAKÖSEÖzgür KUMANOVALIZeki GÜNAL/HATAY, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Hatay Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI-Zeki GÜNAL
2023-02-21 05:41:38

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