Kurtarma çalışmasında 9,5 saat geride kaldı(3)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldıGökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI-Zeki GÜNAL/HATAY, (DHA)Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 saat sonra enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışması sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hatay

2023-02-21 06:12:47



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