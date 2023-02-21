Antakya'da eşya aldıkları hasarlı bina Hatay depreminde yıkıldı; 1 ölü, 2 kişi mahsur (3)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı apartmandaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 saat sonra enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekiplerin enkazda mahsur kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI-Zeki GÜNAL/HATAY, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Hatay Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI-Zeki GÜNAL

2023-02-21 06:39:23



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