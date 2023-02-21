Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Hatay' da 6.4 büyüklüğündeki depremde Gazi mahallesi Şehit Murat Nuraydın caddesindeki binanın enkazında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeleri enkazdan çıkardı..

DHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-02-21 08:50:32



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