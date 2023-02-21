Antakya'da eşya aldıkları hasarlı bina Hatay depreminde yıkıldı; 3 ölü (4)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DİĞER 2 KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya´nın Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı apartmandaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan diğer 2 kişinin de saat 08.30 sıralarında, yaklaşık 12 saat sonra cansız bedenleri çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)-

2023-02-21 09:35:29



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