İskenderun, depremlerin ardından sessiz



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün akşam meydana gelen Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sessizlik hakim oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 yıkıcı depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, enkaza dönüştü. Sahil kenti olması dolayısıyla yardım gemilerinin ulaştığı İskenderun, büyük yıkımların olduğu Antakya başta olmak üzere diğer ilçelere de lojistik üssü olarak hizmet verdi. Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremler ise dün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezinde paniğe neden oldu. Depremin meydana geldiği dakikalarda trafik yoğunlaştı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu. Bazı kişiler, çevre illerdeki yakınlarının evlerine gitti. Güvenlik güçleri, depremzedelerin boşalttığı evlerin çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-02-21 09:36:41



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