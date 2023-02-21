İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler büyük yıkıma neden olunca afetzedelerin çadırlara yerleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesine, 906 yatak kapasiteli bir gemi daha yanaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda getirilen gemide depremzedelere barınma hizmeti verilecek.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina enkaza dönüştü. İlçe merkezinde yaşayanlar ise ekipler tarafından kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 400 kamaralı ve 1056 yataklı gemi, ilçede limana getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçerek, 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisiyle anlaşma sağladı. Gemi, dün akşam saatlerinde İskenderun Limanı'na yanaştırıldı. Geminin yanaşmasından kısa süre sonra Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki 2 deprem daha meydana geldi. Depremlerde limanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 906 yatak kapasiteli gemide afetzedelere barınma hizmeti verileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-02-21 09:43:53



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