İskenderun, depremlerin ardından sessiz (2)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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İLÇE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam meydana gelen, Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından cadde ve sokaklardaki sakinlik, dronla havadan görüntülendi. Kentin en işlek bulvarında araç trafiğinin olmadığı, sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yollarında ise neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı gözlendi. Nuri PİRYusuf KANTARLI/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-02-21 09:52:22



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