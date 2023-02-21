Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü



Rojda ALTINTAŞ-Güven USTA-Ersan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) HATAY Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'daki karayollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda kırık ve yarıklar oluştu, çökme meydana geldi. Depremin neden olduğu derin yarıklar ve çökmeler havadan görüntülendi.

Hatay Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, karayollarının birçok noktasında kırık ve yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle trafiğe kapanan yol, kırsal mahallelere ulaşımı da engelledi.

Yolların durumu görmek için geldiğini belirten depremzede Süleyman Dağ, "Depremden 3-4 saat önce buraya gelmiştim, yol düzgündü. Bugün de merak ettik geldik. Yol berbat hale gelmiş. Depremin şiddeti çok fazla değildi ama, her yer yıkılmış. Benim evim bile büyük depremde yıkılmadı dün yıkıldı" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Hatay

2023-02-21 14:20:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.