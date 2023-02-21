Depremlerin vurduğu Hatay'da molozlar toplanıyor

Adem AKALAN/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören Hatay'da, dün akşam meydana gelen 2 depremde çöken binalardan kalan moloz yığınları, görevlilerce toplanıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ve 7.4'lük depremlerin ardından Hatay'da dün akşam 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Afetlerle şehirde binlerce kişi hayatını kaybederken, çok sayıda bina da yıkılarak ya da ağır hasarla kullanılamaz hale geldi. Kentin farklı bölgelerinde yıkılan veya ağır hasar sonrası yıkım kararı verilen binalardan kalan molozları toplama çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, sabah saatlerindeki yağmura rağmen kepçe ve kamyonlar ile çalışmalarına devam ediyor. Boş binaların enkazından iş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar, çeşitli döküm sahalarına götürülerek boşaltılıyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Adem AKALAN
2023-02-21 14:47:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.