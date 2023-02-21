HATAY- ÜZERİNE ENKAZ DEVRİLEN MOBİL BAZ İSTASYONU HASAR GÖRDÜ 



Rojda ALTINTAŞ Güven USTA Ersan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) HATAY'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde binalar çöktü. Deprem bölgesine kurulan mobil baz istasyonu aracının üzerine de enkaz devrildi.

Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde binalar çöktü. Çökmeler nedeniyle deprem bölgesine kurulan mobil baz istasyonu hasar gördü. Antakya'da dün meydana gelen depremlerde oluşan hasar havadan görüntülendi.

Kocaeli'nden deprem nedeniyle gelen Mustafa Ocak, "Mezarlık görevlisiyim, 3 cenaze vardı. Onları indirirken birden alttan vurmaya başladı. Böylesini daha önce yaşamadım. 30 saniye sürdü. Burası dün gece bu hale geldi. Dün gece de vefat eden birileri getirildi" dedi.Görüntü Dökümü

-----------------------

-Havadan görüntüler

-Yıkılan binalardan görüntüler

-Röportaj

DHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-02-21 14:54:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.