Hatay- Üzerine enkaz devrilen mobil baz istasyonu hasar gördü 

Rojda ALTINTAŞ Güven USTA Ersan SAN / ANTAKYA (Hatay), (DHA) HATAY'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde binalar çöktü. Deprem bölgesine kurulan mobil baz istasyonu aracının üzerine de enkaz devrildi.
Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde binalar çöktü. Çökmeler nedeniyle deprem bölgesine kurulan mobil baz istasyonu hasar gördü. Antakya'da dün meydana gelen depremlerde oluşan hasar havadan görüntülendi.
Kocaeli'nden deprem nedeniyle gelen Mustafa Ocak, "Mezarlık görevlisiyim, 3 cenaze vardı. Onları indirirken birden alttan vurmaya başladı. Böylesini daha önce yaşamadım. 30 saniye sürdü. Burası dün gece bu hale geldi. Dün gece de vefat eden birileri getirildi" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Hatay
2023-02-21 14:57:23
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