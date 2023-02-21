Antakya 2. depremden sonra havadan görüntülendi



Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) -ANTAKYA kentinde ikinci depremin ardından oluşan hasar, havadan görüntülendi.

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki 2. deprem dün akşam meydana geldi. Depremden sonra Antakya'da da bazı hasarlı binalar yıkıldı. Hacı Rahma, Gülseren İpek Camisinin kubbesi çöktü, dört minaresinden ikisi yıkıldı. Salih Nimet Camisinin ise iki minaresi yıkıldı. Bunun yanı sıra ağır hasarlı çok sayıda binanın da yıkıldığı görüldü. 2. depremin vurduğu Antakya kent merkezi havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Hatay

2023-02-21 15:16:24



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