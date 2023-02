İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, eşya almak için ağır hasarlı evlere kısa süreli de olsa girişlerin yasak olduğunu belirterek, "Daha önceki uygularımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır. Bir çalışma yapılıyor" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi´nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Soylu, 21 Şubat´ta Hatay Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerden sonra 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 18´i ağır 562 kişinin yaralandığını söyledi. Hatay'da şu an 5 enkaz kaldığını dile getiren Bakan Soylu, "5 enkaz da bitince aramakurtarma çalışmaları sona erecek. Dün akşamki deprem olmasaydı, bu çalışma bugün itibariyle sonuçlanmış olacaktı" dedi.HASAR TESPİTİNE İTİRAZ EDİLEBİLECEKHasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, "Bu sonuçlar nihai sonuçlar değil, itiraz edilebilir. Orta hasarlı bir binası olan vatandaşın itirazı üzerine binası tekrar incelenebilir. Evi az hasarlı olan bir vatandaşımız, tekrar değerlendirilmesini isterse ekipler tekrar oraya gidecektir. Tam tersi de olabilir. Bu iş sonuçlanana kadar herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Acil yıkılacak binalara kesinlikle girilmesi yasaktır. 'Benim orada eşyam var, 1 saat gireyim' gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.'AĞIR HASARLARA EVLERE GİRİŞ YASAK'Deprem hareketliliğin devam etmesi nedeniyle ağır hasarlı veya yıkılmak üzere olan evlere girilmemesi için kolluk birimlerine talimat verdiğini vurgulayan Bakan Soylu şöyle devam etti:"Kimse bu evlere giriş yapmayacak. Buradan bir eşya taşımaya yönelik bir süreç söz konusu değil, girilemez, yasaktır. Ağır hasarlı binalarımızda geçmişten gelen bir prosedür var. Ağır hasarlı binalara girmek de yasaktır. Bir binaya girilip girilmeyeceğine hocalarımız karar verir. Art arda gelen depremlerin ardından buraya kısa süreli binaya girilmesi de yasaktır. Ağır hasarlı binalara girmek de artık yasaktır. Peki ne yapılacaktır? Daha önceki uygularımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır. Bir çalışma yapılıyor. Biz her yılbaşında bu miktarları belirleriz ama burada farklı bir durum söz konusu. 'Bu şehirleri nereye kuracaksınız?' diye bir soru söz konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız tüm illerimizi dolaşıyor. Dün Gaziantep'te 6 saatlik, hocalarla her il teke tek değerlendirilerek, ortaya bir çalışma ortaya koydular."FAHİŞ FİYATLARA TEPKİNakliye ve kiralarda fahiş fiyatlar gördüklerini aktaran Bakan Soylu şunları söyledi:"Bunun hesabını devlet de sorar Allah da. Burada insanlar canını zor kurtardı. Bunun üzerinden bir istismar yapmak kötülüktür. Bu konuda OHAL'in çerçevesinde gerekli talimatları verdik. Fahiş veya vatandaşı sıkıştırıcı bir kusur görülürse gereği yerine getirilecek. İlgili sivil kuruluşlarının, ilgili ticaret odalarının da bu tespiti yapması gerekir. Bu ahlaki bir meseledir. İşini iyi yapanlara da haksızlıktır. Ben meslek odalarının yerinde olsam, bunları tek tek tespit eder ve bir daha üye olmamalarını sağlardım. Keşke şöyle kanunlarımız olsa da ömür boyu ticaretten men edilseler. Öteki dünya korkusu yok olmuş insanlar, bu konudan istifade etmeye çalışıyorlar. Kiraların ciddi bir şekilde yükselmesi ayrı bir istismar. O enkaz altında saatlerce, günlerce kalıp Allah'ın lütfuyla hayatta kalanların ahı tutar. Bu paranın hiçbir hayrını görmezseniz. Bu kirayı artıranlar vicdan sahibi değillerdir. Çünkü bu 1 yıl boyunca hep birlikte yükleneceğimiz bir süreçtir. Bu sadece bir kanun meselesi değildir, etik meselesidir."KİRACILARA KİRA DESTEĞİ VERİLECEKYapılacak konteyner kentlerle ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Elbette ki bu şehirlerin sosyal donatıları vardır. Eğer köylerde ihtiyaç olursa, evi de yıkılmışsa ve başka yere de gitmiyorsa, evinin önüne konteyner getirdiğimiz oldu. Kimler istifade edebilir? Birincisi yıkık ev sahibi olanlar, ağır hasarlı ve acil yıkılacak ev sahibi olanlar konteynerden yaralanabilirler. Bu geçmişte de böyleydi şimdi de böyle. Fiilen evi yıkılan ve başka oturacak yeri olmayan, fiilen evi orta hasarlı olup oturabileceği evi olmayan, eğer yer kalırsa kiracılar. Burada 15 bin TL taşınma parası alınabilir. Şartlar da eskiden aynıydı. Kiracılara 2 bin TL kira desteği veriyoruz. Daha önce hiç böyle bir destek verilmedi. Kiracılara da kira desteği verilmesi konusunda adım atıldı" dedi.'KİMSE VİCDANSIZLIK ETMESİN'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananın sadece deprem olmadığını aktararak, "Çünkü bu deprem bölgesine gelenler, bunun depremle dahi izah edilemeyeceğini söylüyorlar. İki büyük deprem ve dün akşamki deprem alelade bir deprem değildir. Buradan siyaset çıkarmaya çalışanlar olacaktır. 'Acaba buradan bir siyasal çıkar elde edebilir miyiz?' diyenleri görüyoruz. Birileri eline kamera almışlar, birileri eline el feneri almış 'nerede eksik görsem de kamuoyuna paylaşsam' diye dolanıyorlar. Şunun altını çizerek söylüyorum, başka bir ülke bu depreme yakalansaydı, devlet ve milleti bu kadar kenetlenemezdi. Hollanda'nın 3 büyüklüğündeki bir alana devlet hemen müdahale etmiştir. Elbette eksik bulacaklardır. Onların belediyeleri AFAD´ın emri altındadır bir afet zamanında. Kaç saatte gelmişlerdir? Kimse vicdansızlık etmesin. 301 bin çadır dağıtıldı. Çadır sevkiyatımız devam ediyor. 2 ayın sonunda 100 bin konteyner şehirde yaşam başlayacaktır. Alımlar başlamıştır. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü

