Bakan Koca: Hatay'da 95 yoğun bakım hastası şehir dışına sevk edildi



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi dahil 5 hastanenin depremde hafif hasar aldığını ve kısmen tahliye edildiğini belirterek, 95 yoğun bakım hastasının da şehir dışındaki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, depremin vurduğu Hatay'da bakanlığın kurduğu sahra hastanesinde basın açıklaması yaptı. Defne ve Samandağ merkezli depremlerin ardından 160 adet 112 ambulans ve 22 UMKE timi görevlendirildiğini dile getiren Bakan Koca, toplamda sahaya çıkan sağlık personeli sayısının 590 olduğunu anlattı. Bakan Koca, Hatay'da depremin ilk gününden itibaren binaların boş olduğunu ancak ikinci depremden sonra 4'ü olay yerinde, 2'si hastanede olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 562 kişinin yaralandığını söyledi. Koca, "Bir afet anında, bilhassa da yaraları daha yeni sarılmakta olan bir afetten sonra yaşanan olayda, gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi en tabi durumdur. Bilgi merak konusu değil, bir haktır fakat unutmamalı ki iyi niyetlerine rağmen haber kaynakları her zaman sağlam olmayabiliyor. Kaynağında, adeta mühendis aklı olması gereken haberin dayanağı, sağduyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor" dedi.

'ACİL MÜDAHALE ÜNİTELERİ KURULDU'

Hatay'daki son depremler nedeniyle gündeme getirilen sağlık kurumları hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil ve ana bina, Samandağ Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi B Blok ve Kırıkhan Devlet Hastanesi hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen kısmen tahliye edilmiştir. Buralarda acil müdahale üniteleri kurularak sağlık hizmetleri aksatılmadan devam etmektedir. Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine nakledilmiştir. Söz konusu hastaların sayısı 95'tir. Buralarda kendilerine çok daha iyi, durumlarının gerektirdiği tıbbi hizmeti vereceğiz. Bu hastanelerimiz ise yakında tam kapasite hizmet verecektir" diye konuştu.

'SAĞLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ'

En kesin bilgilere sahip kişi olarak, oluşan hassasiyetleri de anladığını vurgulayan Bakan Koca, "17 gündür buradayım fakat unutmamalı ki yayılan haberler, binbir özveriyle buralarda çalışan doktorlarımızı, hemşirelerimizi, teknik ekiplerimizi de endişeye sürüklüyor. Çok dikkatli olmak gerekmez mi? Afetlerin etkisinin paniğe yol açan şeylerle devam ettiğini bilmiyor değiliz. Kaynağı sağlam olmayan, iyi niyetli endişelerin dilden dile yaydığı haberlerin faturasını teyitsiz ihbarlarda az ödemedik. Oysa 'zaman' demek, 'can' demekti. Bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyor, en açık şekliyle bilgiyi sizlere bizzat sunuyorum. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yeni depremler akabinde, orta düzeyde hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastalarımızı, Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi başta olmak üzere uygun hastanelere naklettik. Yeni ve deprem izolatörlü inşa edilen Güney Seyhan hastanemize ihtiyaç duymadık. Bu hastane, kapasitesiyle göreve her an hazır. Şundan emin olun, bu acılı halkımızın yaralarını saran doktor eli mahir, sağlık sistemi güçlüdür" dedi.

'212 BİN 345 MUAYENE YAPTIK'

Bakan Koca, sağlık hizmeti eksikliğini yaşatmamak için uzman ekiplerle sahada olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Son 17 günde sadece Hatay'da yaklaşık 1000 cerrahi müdahale gerçekleşti. 212 bin 345 muayene yaptık. Sağlık hizmetlerimiz, ihtiyaçlara cevap verecek bir muntazamlıkta devam ediyor. Sağlık konusunda emin olun ki bize güveneceğiniz her şeye sahibiz. Sahra hastanemizde, tomografi cihazı dahil her şey var. Bu ülkenin işinde en iddialı doktorları, hastanın dilinden en iyi anlayan hemşireleri burada. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulu, tam teşekküllü, ameliyatların yapılabildiği bir sahra hastanemiz var. Yine aynı yerde Amerika Birleşik Devletleri ekipleri tarafından kurulan bir sahra hastanesi daha hizmet veriyor. Eski hastane karşısına da aynı şekilde, tam teçhizatlı yeni bir sahra hastanesi yapıyoruz. Ayrıca merkez ilçede 17 farklı noktada acil müdahale sahra hastanelerimizle hizmet vermekteyiz. Arsuz, Altınözü, İskenderun, Samandağ, Hassa devlet hastanelerimizin önünde; Kırıkhan'da hastane önünde, yine tam teşekküllü sahra hastanelerimiz hizmete devam ediyor. İskenderun'da, Millet Bahçesi'nin de olduğu üç ayrı noktada ise acil müdahale hastanelerimiz yaralımızın, hastamızın emrinde. Bakanlığımız yönetiminde Arsuz'da fuar alanında İspanya, Kırıkhan hastanemizde Belçika, Reyhanlı'da eski hastanenin önünde Birleşik Arap Emirlikleri, Ovakent'te Özbekistan, Hassa Ardıçlı'da Endonezya, Defne'deki stadyumda İtalya, Payas'ta ise Katar tarafından tam teşekküllü sahra hastaneleri kurulmuştur."

'HALKI ÜZEN YARIN BUNA ÜZÜLÜR'

Halk sağlığı tedbirlerinin hayati önem arz ettiğine vurgu yapan Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Çok insani olan bir sorumluluğu, sağlık hizmetleri konusuna yaklaşımı bizleri üzen, halkımızın güvenini örseleyen az sayıdaki kişiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen, yarın buna üzülür. Zaman sağlık sistemine güveni sarsma zamanı değil. Sizleri tehlikeden korumak için gerekeni yapıyoruz. İçme ve temizlik için kullanılan suları, hastalığa yol açıp açmayacakları bakımından düzenli olarak inceliyoruz. Bir süreliğine daha içme suyu olarak sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı, hijyenik suları kullanacağız. Bir depremden sağ çıkanlar, basit bir tedbirsizlikle ne kendi hayatını ne başkalarını tehlikeye atmamalıdır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği veya kaymakamlıklarımız duyuracak. O güne kadar musluk yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uyarıyı hiçbirimiz, bir an bile unutmamalıyız. Musluk yani şebeke sularını asla içme suyu olarak kullanmıyoruz." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-02-22 14:09:11



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