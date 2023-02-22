Enkaz altındaki inek, 17'nci günde canlı olarak çıkarıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için yapılan çalışmada bir inek, 17´nci günde canlı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde Gölcük Belediyesi ekipleri, enkaz altına kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Aşağıoba Mahallesi´ndeki bir ahırın enkazındaki çalışmada bir ineğin canlı olduğu belirlendi. Ekipler, 17'nci günde ineği bulunduğu yerden kurtardı. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya HATAY, (DHA)

2023-02-22 18:40:31



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