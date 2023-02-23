İmamoğlu: Tehdit savurmadan, insanları dinleyen yöneticiler olmalıyız



Adem AKALAN/ HATAY, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da yaptığı açıklamada, "Her koşulda vatandaşımızla aynı yolda, aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Onun için tehdit savurmadan, insanları dinleyen, onların ihtiyaçlarını belirleyen hizmeti önemli şekilde hizmet yarışına dönüştüren kişiler olmalıyız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Hatay'da kurdukları Deprem Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye başkanları, CHP teşkilatı ve partililer ile bazı STK temsilcileri de katıldı. İmamoğlu, deprem bölgesinde 18 gündür 4 bin 500'e yakın personelin görev aldığı çalışma yürüttüklerini, 2 bin personelin aktif olarak sadece Hatay'da bulunduğunu söyledi.

'ÇADIR SAYIMIZ 16 BİNE ULAŞTI'

Hatay'da ilk etapta 130'un üzerinde belediyenin sunmuş olduğu katkılar bulunduğunu söyleyen Başkan İmamoğlu, "Şu an itibarıyla çadır önemli bir sorundur. Dolayısıyla iş birliği ile çadır ihtiyacını karşılama konusunda yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Şu ana kadar 5 bin 500'e yakın çadırı dağıttık. Çadır sayısının özellikle bütün belediyelerimizle birlikte 16 bine yakın bir sayıya ulaştığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Kent temizliği için çalışmaların da sürdüğünü belirten Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 28 temizlik aracıyla Hatay'da hizmet verdiklerini söyledi. Yeni kurulacak şehirler konusunda "Yangından mal kaçırır gibi hareket edemeyiz" diyen İmamoğlu, "Bu dönemi bir inşaat yapma, bir yapı yapmak, diye tanımladığımız anda aslında hataları yapmaya başlamış oluruz. Her şeyi rant malzemesi biçimine dönüştürürsek insanı insan olmaktan, devleti devlet olmaktan uzaklaştırırız. Ülkemizi bu hastalıktan kurtarmak zorundayız. Hep söyledim, bir kırılma anı yaşıyoruz" diye konuştu.

158 bin bağımsız birimden 124 bin birimin yıkılıp, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken durumda bulunduğunun net olduğunu söyleyen İmamoğlu, enkazın 18 milyon ton metreküp civarında tuttuğunu, bu kadar molozun geçici olarak toparlanması için 2,5 metre yüksekliğinde ve 4 kilometrekare genişliğinde alana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

'KALICI YERİNE GEÇİCİ PREFABRİK KONUTLAR ZARURET'

Hatay'da şehircilik adına planlama, kültürel mirasın değerlendirilmesi ve korunması konuları olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Hatay'ın planı, bilimsel doğrular ve katılımcılık ilkesi ile hazırlanmalıdır. Bugün çadırı ve konteyneri konuştuğumuz yerde hemen kalıcı konutların inşası yerine geçici prefabrik konutların üretilmesi, önemli bir zarurettir. Hatay'ımızın insanı, Adıyaman'ımızın insanı sabreder. Yeter ki daha doğru konutlar üretilsin" dedi.

'TEHDİT İÇİN NOT ALINMAYA BAŞLANMIŞSA YOLLAR AYRILMIŞ DEMEKTİR'

Zor zamanlardan geçildiğine vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, "Yöneticiler gerçekleri dile getirenleri, kendilerini eleştirenleri fişlemek, tehdit etmek, cezalandırmak için not almaya başlamışsa artık yöneticilerle vatandaşların yolları ayrılmış demektir. Aynı hedefe doğru yürümüyor demektir. Biz her koşulda vatandaşımızla aynı yolda, aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Bizler hamur yöneticisiyiz. Onun için tehdit savurmadan, insanları dinleyen, onların ihtiyaçlarını belirleyen normalde hizmeti önemli bir şekilde hizmet yarışına dönüştüren kişiler olmalıyız. Kimseye iyilik yapmıyoruz, sadece ve sadece görevimizi yapıyoruz. Onun için biz vatandaşların taleplerini, isteklerini, önerilerini not almaya devam eden yöneticiler olmalıyız. Zor zamanlardayız, büyük acılar içindeyiz. Çok daha sağlam birliktelikler oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

BAŞKAN SAVAŞ: 22 BİN İNSANIMIZI KAYBETTİK

Depremin şiddetine değinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ise "Deprem üssü her ne kadar Kahramanmaraş olsa da en fazla etki bizim havaalanından itibaren Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderun ve Arsuz bölgesinde yaşandı. Bunu yaşarken de insanlarımızın birçoğunu kaybettik. Muhtemelen şu anda kayıp sayımız, 22 bin civarındadır. 30 bin aşkın da maalesef depremde yaralanan insan sayımız var ve hala enkaz altında çıkarılmasını beklediğimiz insanlarımız var. Bunlara baktığımız zaman Hatay'ın hem resmi kurumların hem belediyelerinde hem diğer kurum ve kuruluşlarında muhtemelen şu anda anca sahada yüzde 10'u çalışabilmektedir. Çünkü bir kısmı hayatını kaybetti, bir kısmı hala enkaz altında, bir kısmının çok fazla cenazesi var ve bir kısmı gerçekten sakatlanan hastalanan ve yakınlarının peşinde hastane hastane gezmekte" diye konuştu.

'OLDUBİTTİ HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUZ'

Şehrin kimliğini kaybetmek istemediklerine dikkat çeken Başkan Savaş, "Şu anda hala enkaz altından çıkarma çalışmaları var, defin işlemleri var. Bu arada bir de Hatay'ın tekrardan şekillendirmesi var. Bu şehir dinamikleri ile birlikte kalkınması lazım tekrardan şekillenmesi lazım. Bu şehrin kimliğini kaybetmek istemiyoruz, bir şehrin geleceğini de kaybetmek istemiyoruz. Oldubitti hiçbir şey istemiyoruz. Mağduruz ama gelecek adına bu mağduriyetimizi bir tarafa koyup, herkesle birlikte şehrin geleceğini inşa etmek istiyoruz. Bunu bilim ve akılla yapmak istiyoruz. 1 ay sonra olsun, 2 ay sonra olsun ama biz sağlıklı adımlar atalım istiyoruz. Maalesef ben hep şunu söylüyorum; biz bugüne kadar çok badire atlatan bir milletiz ve çok sıkıntılı günlerde bir yumak kurmayı bilen milletiz ama rahatlayınca da birbirimizin gözüne oymaktan geri kalmayan milletiz. Bizim bu işi gerçekten de 3 gün sonra 3 oy daha fazla alalım, diye yapmamız gerekir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay Adem AKALAN

2023-02-23 14:03:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.