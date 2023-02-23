Hatay'da enkaz kaldırma yoğunluğu

Nuri PİRYusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)HATAY´da depremlerde yıkılan binaların enkazında yoğun bir çalışma yürütülüyor. İş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenen molozlar, toplama merkezine götürülüp, dökülüyor.
Kahramanmaraş´ta 6 Şubat´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6´lık depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay´da 20 Şubat akşamı da Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bu depremlerde de kentte çok sayıda bina yıkıldı. Birkaç bina hariç, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı kentte enkaz kaldırma işlemleri hız kazandı. Ülkenin dört bir yanından bölgeye sevk edilen özel ve kamuya ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar, toplama alanlarına götürülüp, döküyor. Hem kent trafiğinde hem de toplama alanlarında yoğunluğa neden olan hafriyat kamyonları dronla havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2023-02-23 16:04:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.