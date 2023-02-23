Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY, (DHA)HATAY'ın Defne ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 18.53´te merkez üssü Hatay´ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 9.76 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de hissedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2023-02-23 19:23:28



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