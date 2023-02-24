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Bahçeşehir´den depremde annesini veya babasını kaybeden öğrencilerine burs desteği

DHA

Bahçeşehir´den depremde annesini veya babasını kaybeden öğrencilerine burs desteği


Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/HATAY,(DHA)-  BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumu bünyesinde eğitim görürken annesini veya babasını depremde hayatını kaybeden öğrencilerine üniversite sonuna kadar Semra Enver Yücel Vakfı tarafından burs desteği verileceğini belirterek, "Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sahip çıkıp el birliğiyle Türkiye çapında bunu sağlamak istiyoruz" dedi.Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Saygın Şenel ve Ali Aslan, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Genel Menajeri Alpaslan Aydın ile BAU Mezunlar Derneği Başkanı Serdar Şenel, Hatay´da depremzedelere yardım operasyonlarının yürütüldüğü Bahçeşehir Koleji kampüsünde incelemelerde bulundu.11 OKULDA DESTEK ÇALIŞMASIZiyaret hakkında bilgi veren BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketini yerinde görmek için bölgede olduklarını kaydetti. Enver Yücel, "Bölgedeki 11 okulumuzun velilerinin ve öğrencilerinin durumlarının ne olduğunu anlamak adına bugün Hatay´dayız. Hatay şehrinin içinde bulunduğu durum çok üzücü. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak neler yapabileceğimiz konusunda daha depremin olduğu saat 05.00´ten itibaren çalışmaya başladık. Bölgedeki 11 okulumuzda depremin hemen akabinde sıcak yemek ve çorbalar verilmeye başlandı. Okullarımızın genel yapısı itibarıyla depreme dayanıklı olarak var oldukları için de misafir kabul ettik. Velilerimizi, öğrencilerimizi, etraftaki insanlarımızı da okullarımıza almaya başladık. Hala da yardımlarımız devam ediyor" dedi.Depremin ardından Türkiye´nin dört bir yanındaki eğitim kurumlarından çalışmalara başladıklarını ifade eden Yücel, "Yardımlarımız ulusal boyutun dışında uluslararası boyuta da ulaştı. Azerbaycan´dan öğrencilerimiz 3 TIR dolusu yardım gönderdi. Mezun derneğimiz seferber oldu. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bölgeye 87 TIR ulaştırıldı. Karınca kararınca elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında, 11 ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eğitim-öğretimin yapılamaz hale geldiği söylenince, öğrencilerimizin ne olacağıyla ilgili düşüncelerimizi konuştuk. Toplamda 6 bin öğrencimizden yarısını, yani 3 bin öğrencimizi diğer illere yerleştirdik. İlerleyen zamanlarda bu rakam 4 bine ulaşabilir. Öğrencilerimizi diğer illerde bir dönem okutmak, onları en azından acil olarak misafir etmek için çalıştık. İyi de oldular. Şu a okullarımızda eğitim-öğretim başladı, devam ediyor. Öğrencilerimizin önümüzdeki yıllarda çalışmalarıyla ilgili de yardımcı olacağız. Sadece Bahçeşehir Koleji öğrencileri değil, diğer öğrencilere de sosyal medyayı açacağız. Öğrenciler malum, sınavlara girecekler. Sınava hazırlık programlarını online olarak vereceğiz. Yani eğitim öğretimlerin aksamaması için elimizden  gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu gerekirse yüz yüze olacak gerekirse online eğitimlerle olacak. Bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.`BUNDAN SONRA DA YAPACAKLARIMIZ VAR´Kurum bünyesinde öğrenci, öğretmen ve velilerin aralarında bulunduğu 97 kişinin depremlerde hayatını kaybettiğini dile getiren Yücel, şöyle konuştu:"Bunlardan 13´ü öğretmen. Vefat eden öğretmenlerimizin de ailelerine 1 yıl maaş desteği vereceğiz. Yılda 100 bin TL´lik destek olmayı düşünüyoruz. Bir öğrencimizin anne veya babasından herhangi birisi vefat etmişse, o çocuğu da üniversite sonuna kadar okutmak istiyoruz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumu bünyesinde depreme maruz kalmış, anne veya baba, birini kaybetmiş olması dolayısıyla o çocuğu üniversitede sonuna kadar okutacağız. Burslar Semra Enver Yücel Vakfı tarafından verilecek. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sahip çıkıp el birliğiyle Türkiye çapında bunu sağlamak istiyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Daha bundan sonra da yapacaklarımız var. Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneğine özellikle teşekkür etmek istiyorum. 55 bin mezunumuz adeta kenetlendi ve bölgeye 120 mezunuyla geldiler. Hem insani olarak göçük altından insanların çıkarılmasına hem de buradaki düzeni korumaya, sağlamaya çok destekleri destekleri oluyor. Bunlar devam ediyor hepsinden Allah razı olsun." DHA-Eğitim Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/HATAY,(DHA)- 
2023-02-24 11:33:50

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