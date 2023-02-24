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Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları yapacağız (2)

DHA

Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları yapacağız (2)


'BURANIN YENİDEN HİKAYESİNİ HEP BERABER YAZACAĞIZ'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli büyük afet sonrası şehirde zarar gören tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyasına yönelik 'Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi' kapsamında Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 14 vakıf temsilcisinin ardından, aralarında profesörlerin de bulunduğu başarılı ve isim yapmış kişilerle bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hasar gören 10 ildeki kültür varlıklarının tespitini hızlı şekilde yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kapsamda Kültür Varlıkları Genel Müdürümüze bağlı 502 kişilik ekibimiz tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 38 ekip ve 77 kişiden oluşan ayrı bir ekibimiz de vakıf malları ile ilgili tespitlerde bulunmaya devam ediyor" dedi.
'ÇOK SAYIDA YAPI HASAR GÖRDÜ, YIKILDI'
Saha çalışmaları kapsamında mülkiyeti kamu ya da özel olmasına bakılmaksızın bütün tescilli kültür varlıklarının diğer yapılardan ayrılmasını sağlayacak koruma levhalarının takıldığını dile getiren Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugünkü toplantımızda aslında çok önemli ilk adımımız da oldu. Hatay Kültürel Mirası Koruma Bilimsel Çalışma Kurulumuzla ilk toplantımızı yaptık. Aldığımız kararlar doğrultusunda yetkili oldukları konularda destek verecek üniversiteleri de davet edeceğiz. Üniversiteye yetkin oldukları konularda gönüllü olarak çalışmak istiyorlarsa, onlara da çalışma ortamlarını yaratmak istiyoruz. Bugün biliyorsunuz çok sayıda yapı hasar gördü, yıkıldı. Tescilli yapıların enkazı içinde kurtarılabilecek değerli kültür varlıklarımız var. İlk etapta hızlı bir şekilde bir afet kazı başkanlığı oluşturuyoruz. Ne yapacak bu başkanlık ve ekipleri, onlar bu işte uzman olan ekiplerden oluşacaklar. Bu yıkılmış olan tescili enkazların içerisinden kurtarılabilecek değerleri, kültür varlıklarımızı çıkarıp koruma altına alacağız. Daha sonrasında enkazları kontrollü bir şekilde yollar açılacak şekilde, kontrollü bir şekilde enkazlar geriye çekilecek. Yine bu enkazlar içerisinde daha sonra rekonstrüksiyon, restorasyonda kullanabileceğimiz yapı malzemeleri var. Bunların da kurtarılması ve sağlıklı ortamlara çekilmesi gibi bir işlemimiz var. Bu işlemi de bu ekipler tarafından gerçekleştireceğiz."
'OPERASYON MERKEZİ KURACAĞIZ'
Yeni aldıkları kararlar doğrultusunda Hatay´da bir operasyon merkezi kuracaklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile ortak bir operasyon merkezi oluşturacağız. Hızlı karar almamız hareket etmemiz açısından bunu da önemli görüyorum" dedi.
'BURANIN YENİDEN HİKAYESİNİ HEP BERABER YAZACAĞIZ'
Hatay Antakya'nın arkeolojik potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy, "O yüzden de sadece tescil yapıları söz konusu değil arkeolojik bulgular da söz konusu. Biz bilim ve danışma kurulumuzla beraber aslında bu bölgedeki yeni bir yol haritasını, yeni bir hikayeyi beraberce yazacağız. Öncelikli kurtarılması gereken çalışmaları yaparken, enkazdan molozun çıkarılması, tarihi kültürel molozun çıkarılması bir yana tescilli yapıların hızlı bir şekilde restorasyonu ve rekonstrüksiyonu, aynı şekilde kazı yapılması gereken alanlarda, yeni açılmış alanlarda kazı çalışmalarını başlatarak buranın yeniden hikayesini hep beraber yazacağız " dedi. (DHA)Adem AKALAN/HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Adem AKALAN
2023-02-24 19:18:25

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