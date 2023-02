113 yıllık Meryem Ana Ermeni Kilisesi, Hatay depreminde ağır hasar görünce ibadete kapatıldı

Can ÇELİKAnıl ATAR/HATAY, (DHA)TÜRKİYE´nin tek Ermeni yerleşkesi olan Hatay´ın Samandağ ilçesi Vakıfköy Mahallesi´ndeki 113 yıllık Meryem Ana Ermeni Kilisesi, 20 Şubat´ta Hatay´da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar alınca ibadete kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen iki büyük depremden yoğun olarak etkilenen Hatay´da binlerce bina yerle bir olurken, Samandağ ilçesindeki ülkenin tek Ermeni yerleşkesi olan Vakıfköy Mahallesi´nde büyük çapta bir yıkım yaşanmadı. 130 nüfusu yerleşkede depremde can kaybı da olmadı.

Ancak Hatay´da 20 Şubat akşamı 3 dakika arayla olan Defne ve Samandağ merkezli depremlerde, Vakıfköy´de çok sayıda kişinin evi ağır hasar gördü, yerleşkenin simgesi olan 113 yıllık Meryem Ana Ermeni Kilisesi´nin de birçok bölümü yıkıldı. İlk depremde dış duvarları kısmen zarar gören tarihi kilise, 20 Şubat´taki depremlerin ardından kullanılamaz hale gelince ibadete kapatıldı.

`SİMGE OLAN ASIRLIK BİR YAPIYDI´

Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Misak Hergel, 20 Şubat´ta art arda gelen depremlerin yaşadıkları yere oldukça fazla zarar verdiğini belirtti. Hatay halkı olarak yaşadıkları acının tarifinin olmadığını belirten Hergel, "Yine de şükrediyoruz ki bu büyük yıkımda köyümüzden, mahallemizden bir can kaybı yaşanmadı. Yıkıma uğrayan kilisemiz 1910´da hizmete açıldı. Simge olan asırlık bir yapıydı. 1997´de köklü bir onarım çalışması yapılmıştı. O zaman yapılan açılışla köyümüzün adı duyulmuştu ve ilgi odağı haline gelmişti. Kilisemiz 6 Şubat´ta çok ufak bir zarar görmüştü. Ama 20 Şubat´taki depremlerde yıkıntı haline geldi. Hatay´da iki tane faal Ermeni Kilisesi var. Biri burası, diğeri ise İskenderun´da. Her iki kilisemiz de uzun süre ibadet yapılamayacak hale geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Can ÇELİK-Anıl ATAR

