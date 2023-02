300 haneli Çınarlı´da hasarsız bina yok; köylüler çadır istiyor

Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA) DEFNE´nin 300 haneli bin kişinin yaşadığı Çınarlı Mahallesi´nde hasarsız bina yok. Kırsal mahalle olarak geçen Çınarlı´da evlerine giremeyen depremzedeler tarım ürünleri ürettiği bahçesine ya da sokağa getirilen çadırları kurarak hayatına devam ediyor. Mahalle muhtarı Mehmet Cülhacı, "Binalar dışarıdan az hasarlı gibi duruyor ama içleri berbat. Kimse içeri giremiyor. Burası bin nüfuslu bir köy ama sadece 50 çadır geldi. Çadırların birinde 20 diğerinde 30 kişi kalıyor. Ayrıca biz tarımla geçimimizi sağlıyoruz o nedenle yem, un ve tarım ilacına ihtiyacımız var" dedi. Çınarlı Mahallesi havadan da görüntülendi.

DEFNE'nin 300 haneli bin kişinin yaşadığı Çınarlı Mahallesi'nde hasarsız bina yok. Depremzedeler gününü çadırların arasına kurduğu masa ve sandalyelerde geçiriyor. Kadınlar çamaşırı dışarıda leğenlerde yıkıyor.HAYVAN YEMİ, UN VE TARIM İLACI ACİL İHTİYAÇ

Sarsıntıya uyanıp dışarı çıktıklarını anlatan mahallenin muhtarı Mehmet Cülhacı, "İlk depremde hasarımız azdı ama ikinci depremde her bina hasar aldı. Binalar dışarıdan az hasarlı gibi duruyor ama içleri berbat. Kimse içeri giremiyor, çadırda, serada ve sokakta kalıyor. Çadır istedik, burası 300 haneli bin nüfuslu bir köy ama sadece 50 çadır geldi, yetersiz. Çadırların birinde 20 diğerinde 30 kişi kalıyor. Çadırlara ihtiyacımız var. Geçimimizi tarım ve hayvancılıktan sağlıyoruz. Bize acil hayvan yemi, un, tarım ilacı lazım. Sebzeler yetişti ama ilaç gerekiyor. Deprem nedeniyle şu anda ürünlerimiz de satılmıyor" diye konuştu.İNSANLAR KORKU İÇİNDE, GECE OLMASINI İSTEMİYOR

Çadırları evlerden uzak kalmak şartıyla bahçeye, sokağa kurduklarını belirten Cülhacı, "Çadırı olmayan eski naylonlarla bir şeyler yapmaya çalıştı. Çadıra çok ihtiyacımız var. Ektiğimiz kabakları söküp çadır kurduk. Çocuklara vakit geçirsinler diye oyuncak, kalem, kitap, silgi ve kitap lazım. Akşamları kimse ayrı yatamıyor herkes çocuğunu kucağına alıp uyuyor. İnsanlar korku içinde olduğu için inan ki gece olmasını istemiyor" ifadelerini kullandı.İNEKLERİ SAĞMAYA TEDBİR AMAÇLI İKİ KİŞİ GİDİYOR

2 hayvanlarının telef olduğunu söyleyen Cülhacı, "Elektrikler gitti geldi, sulama olmadı mahsul de kuruyabilir. Her 4-5 aileye jeneratör verilse idare edip sulama yapabilirler. Köyde can kaybı yok, ahırlarımız da yıkıldı, 2 hayvanımız öldü. Hayvanları ahırları sağlam olan komşularımıza dağıttık. Havalar düzelince dışarıda saklayacağız. İnekleri sağmaya iki kişi gidiyor, biri dışarıda diğeri içeride bekliyor. Çünkü sağım yaparken makine nedeniyle depremi hissetmiyoruz. Dışarıdaki içeride sağım yapana haber vermek için bekliyor" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)

