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ABD askerleri, Hatay'a sahra hastanesi kuruyor

DHA

ABD askerleri, Hatay'a sahra hastanesi kuruyor


Adem AKALAN/HATAY, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen ABD askerleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyat odası bulunan sahra hastanesini kuruyor. ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yarbay Jeffrey Castiglione, "Hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye, yapılan uluslararası yardımlar sürüyor. ABD'den gelen askerler, içerisinde 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyat odası bulunan sahra hastanesini Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine kurma işlemine başladı. ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerler, hastanenin tamamlanması için çalışıyor. Tamamlanan tesis, ardından Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. 10 çadırdan oluşan sahra hastanesi basına gezdirildi, donanımına ilişkin bilgi verildi.
'SAHRA HASTANESİ, 100 YATAK KAPASİTESİ OLACAK'
ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yarbay Jeffrey Castiglione, "Buraya Türk Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine geldik ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile koordineli çalışıyoruz. Bu sahra hastanesi, 100 yatak kapasiteli olacak. İçerisinde pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak. Hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz" dedi.
'MUHTEŞEM BİR İŞ ÇIKARIYORLAR'
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi (DART) Başkanı Stephen Allen de AFAD ile koordine halde olduklarını belirterek, "Adıyaman şehrine, 160 kurtarma ekibimiz köpekleri ile birlikte geldi. Türk hükümetinin genel talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonlara, kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki; daha etkin biçimde yanıt verebilelim. Türk hükümeti ile koordineli olarak elimizdeki malzemeleri çeşitli yerlere dağıttık" diye konuştu.
ABD Savunma Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını hatırlatan Allen, "Tabii ki Türk Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri ile koordineli çalışıyoruz. Böyle bir afetin ortasında bile, Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyor. Tüm ekipleri, etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur. Böyle bir zamanda bize gösterdiğiniz yardımseverlik, içtenlik, arkadaşlık ve dostluk için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.
'BURADAKİ MEDİKAL BAKIMI, BİZ YÜRÜTECEĞİZ'
Sağlık Bakanlığı adına sahra hastanesinde görevlendirilen Dr. Sarper Yılmaz ise Mustafa Kemal Üniversitesi'ne ilk günden bu yana yoğun bir talep olduğunu söyledi. Yılmaz, "20 günlük organizasyon süresinde, bu hastanede neredeyse her şeyi yapabiliyorduk. Fakat özellikle 6.4'lük deprem büyük bir korku yarattı. Bakanlıkla birlikte ortak koordinasyon kurarak, tahliye etme gereği duyduk. Çünkü yeni gelecek depremin ne boyutta olacağını bilmiyoruz. Bir yandan hem hastaların hem sağlık çalışanlarının güvenliği, bizim için çok değerliydi. UMKE, bize çadırlar sağladı. Bu süreçte bakanlıkla koordineli olarak daha ileri tedavileri yapabileceğimiz bir alana ihtiyacımız vardı. ABD Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Bakanlığı'mız ortak koordinasyonla sahra hastanesi fikrini ortaya koydular. Şimdi bu hastanenin bütün koordinasyonunu, Sağlık Bakanlığı olarak devralacağız. Buradaki medikal bakımı, biz yürütmeye devam edeceğiz" dedi.
'DESTEK OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Şehirde birçok sahra hastanesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu bölgede birçok sahra çadırı, birçok farklı ülkeden gelen yardımlar mevcut. Buradaki koordinasyonumuza, yapmak istediğimiz her şeye çok yardımcı oluyorlar. Bu sahra hastanesinin güvenliği ve lojistik konusunda destek vermeye çalışıyoruz ve adım adım kendi ekiplerimizi oryante edeceğiz. Buradaki her şey, sonuçta bilmediğimiz şeyler; öğreneceğiz. 100 yataklı, ameliyathanesi ve yoğun bakımı olan bir sahra hastanesi alacağız. Buraya yardım gönderen Amerika ulusuna, ordusuna, burada bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."
Dr. Yılmaz, 5 ile 7 gün içerisinde hastaneyi devralacaklarını da sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Adem AKALAN
2023-02-26 14:25:35

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