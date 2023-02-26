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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı, diğeri yıkıldı

DHA

Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı, diğeri yıkıldı


Can ÇELİK-Anıl ATAR/HATAY, (DHA)HATAY´ın Defne ilçesindeki üç bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Ağır hasar alan A-1 Blok ve daha az hasar alan A-2 Blok ise ayakta kaldı. A-2 Blok'un 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber madde ile güçlendirildiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay´ın Defne ilçesindeki Sümerli Mahallesi´nde bulunan üç bloklu Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Diğer iki blok ise ayakta kaldı. Yıkılmayan bloklardan A-2´nin 14 yıl önce uzman ekip tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği öğrenildi. Yıkılan A-3 Blok'un enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken ayakta kalan bloklarda yaşayanlar ise tamamen tahliye edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR
2023-02-26 15:36:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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