Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı, diğeri yıkıldı



Can ÇELİK-Anıl ATAR/HATAY, (DHA)HATAY´ın Defne ilçesindeki üç bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Ağır hasar alan A-1 Blok ve daha az hasar alan A-2 Blok ise ayakta kaldı. A-2 Blok'un 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber madde ile güçlendirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay´ın Defne ilçesindeki Sümerli Mahallesi´nde bulunan üç bloklu Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Diğer iki blok ise ayakta kaldı. Yıkılmayan bloklardan A-2´nin 14 yıl önce uzman ekip tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği öğrenildi. Yıkılan A-3 Blok'un enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken ayakta kalan bloklarda yaşayanlar ise tamamen tahliye edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

2023-02-26 15:36:20



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