Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HATAY- HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE DE ZEYTİN BAHÇESİNDE DEPREM SONRASI DEV YARIKLAR OLUŞTU

DHA

HATAY- HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE DE ZEYTİN BAHÇESİNDE DEPREM SONRASI DEV YARIKLAR OLUŞTU


AĞAÇLAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA) DEPREMLER Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde 25 metreyi bulan derin yarıklar oluşturdu. Sarsıntının şiddetiyle bahçe ortadan ikiye ayrılarak, 100 metre ileri kaydı. Devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü. Bahçede oluşan dev yarıklar havadan görüntülendi. Yarıkları görmek için gelen mahalle sakinleri olduğu da görüldü. 
Depremlerde Defne ilçesindeki Toygarlı Mahallesi'ndeki 12 dönümlük zeytin bahçesinde 20-25 metre derinliğinde yarıklar oluştu. Ortadan ikiye ayrılan bahçe, 100 metre ileri kaydı. Çam ağaçları devrilerek toprağa gömüldü. Bahçenin sahibi Serdal Özçelik, "Bin tane zeytin ağacı vardı. Yılda 15-20 ton zeytinyağı üretiyorduk. Depremden sonra tarlamız 100 metre ileri kaymış. İkiye ayrıldı. Çok üzüldük, zor durumdayız" dedi.TARLAMIZ ELİMİZDEN GİTTİ
Depremde evlerinin de ağır hasar aldığını anlatan Özçelik, "Çok sallandık, korktuk. İlk deprem olduğunda gelip baktık, böyle değildi. Yarık küçüktü. İkinci depremde daha da büyüdü. Normalde buradan küçük patika yol geçerdi, o da yok olmuş. Burasının toparlanacağını düşünmüyorum, mahsulü de kimse almaz. Tarlamız elimizden gitti, satamayız da, alan olmaz. Doldurma olsa da, herkes böyle yarıklar oluştuğunu biliyor. Aynı zamanda seracılık da yapıyoruz. Şu an serada 2-3 aile yani 20 kişi birlikte kalıyoruz" diye konuştu."SANKİ ATOM BOMBASI DÜŞMÜŞ"
Bahçeyi görmeye gelenlerden mahalle sakini Mehmet Zabunoğlu ise, "Böyle bir şey olamaz, sanki atom bombası düşmüş. Deprem çok şiddetliydi" ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü
-----------------------
-Tarla sahibi ile röportaj
-Yarıkları görmeye gelenlerle röportaj
-Yarıklardan detay görüntüler 
-Bahçeden detay görüntüler 
-Genel ve detay görüntüler 
-Muhabir anonsu (Gül KABA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay
2023-02-27 09:20:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak
YEREL HABERLER Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak
Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek
YEREL HABERLER Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere ...
Hatay'da çadır kentte kalan çocuğun doğum günü pastası Kayseri'den geldi
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kentte kalan çocuğun doğum günü ...
(Görüntülü) DEPREMDE KARBON FİBERLE GÜÇLENDİRİLEN BLOK AYAKTA KALDI, DİĞERİ YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE KARBON FİBERLE GÜÇLENDİRİLEN ...
İskenderunspor, teknik direktör Levent Şahin ile anlaştı
YEREL HABERLER İskenderunspor, teknik direktör Levent Şahin ile ...
Tuzla Belediyesi ve HAYAD işbirliğiyle Hatay Kırıkhan'da 160 konteyner kurulacak
YEREL HABERLER Tuzla Belediyesi ve HAYAD işbirliğiyle Hatay ...
Hatay'da depremde üzerine mermer blok devrilen kümesten 2 tavuk canlı çıkarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde üzerine mermer blok devrilen ...
Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı, diğeri yıkıldı
YEREL HABERLER Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta ...
Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını ...
Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı ...
ABD, Antakya'da sahra hastanesi kuruyor
YEREL HABERLER ABD, Antakya'da sahra hastanesi kuruyor
(Görüntülü)ABD ASKERLERİ, HATAY&#039;A SAHRA HASTANESİ KURUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ABD ASKERLERİ, HATAY'A SAHRA ...
'Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları, depremlerde hasar görmedi
YEREL HABERLER 'Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları, ...
İskenderun'daki bulvarda oluşan yarık ve çatlak dronla görüntülendi
YEREL HABERLER İskenderun'daki bulvarda oluşan yarık ve çatlak ...
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Özbekistanlı genç kızlar, depremzedelere çeyizlik yorganlarını gönderdi
YEREL HABERLER Özbekistanlı genç kızlar, depremzedelere çeyizlik ...
ABD askerleri, Hatay'a sahra hastanesi kuruyor
YEREL HABERLER ABD askerleri, Hatay'a sahra hastanesi kuruyor
GÜNCELLEME - Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın ...
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan ...
Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına ...
Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi
YEREL HABERLER Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin ...
Deprem anları Hatay'da güvenlik kameralarında
YEREL HABERLER Deprem anları Hatay'da güvenlik kameralarında
(Görüntülü) DEPREMZEDE ÇOCUK, MEKTUP YAZARAK KALEM, BOYA VE OYUNCAK İSTEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ÇOCUK, MEKTUP YAZARAK KALEM, ...
(Görüntülü) DEPREMDE YARILMA VE ÇÖKME OLAN KARA YOLU ONARILIYOR; ÇALIŞMALAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE YARILMA VE ÇÖKME OLAN KARA YOLU ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.