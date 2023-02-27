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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol kenarına binlerce kıyafet atıldı, depremzedeler uygun olanları aradı

DHA

Yol kenarına binlerce kıyafet atıldı, depremzedeler uygun olanları aradı


Adem AKALAN/ HATAY, (DHA)HATAY'a depremzedeler için gönderilen binlerce kıyafet, YayladağHatay yoluna gelişigüzel bırakılırken, ihtiyacı olanlar da kendilerine giysi seçmeye çalıştı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 3 dakika ara ile 2 deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever de deprem bölgesine yardım gönderdi. Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise YayladağHatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Depremzedeler de giysi yığını arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalıştı.
Kuzeni Gazel Ö. (10) ile kıyafet seçen Beyan Ö. (11), "Kendime ve kardeşime buradan kıyafet seçiyorum. Beğendiklerimi aldım. Depremde çok kötü anlar geçirdik. Evimiz az kalsın yıkılacaktı. Bir deprem daha olsaydı kesin yıkılırdı. Şimdi de çadırda kalıyoruz" diye konuştu.
Gazel Ö. ise "Bunları buraya atmışlar, biz de gelip alıyoruz" dedi.
Yayladağ Kolukçular köyünde yaşadığını söyleyen Süleyman Çolak da "Kıyafetleri buraya atmışlar. İhtiyacı olan gelip, buradan alıyor. Kimin attığını da görmedik ama insanlar gelip, buradan ihtiyacını bir şekilde gideriyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay Adem AKALAN
2023-02-27 10:17:09

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