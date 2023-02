Konteynerden sınıf kuran öğretmen çift, depremzede öğrencileri sınava hazırlıyor

Can ÇELİKAnıl ATAR/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde görevli öğretmen çift, konteyneri sınıfa çevirip, lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilere ders vermeye başladı. 8 öğretmenin ders anlattığı konteyner sınıfta birçok öğrenci, sınav için çaba harcıyor. Eşi Erhan Gümüş ile konteyner sınıf kuran Sibel Gümüş, "Çocukların gözlerinde korku ama bunun yanında çok büyük bir umut da var. Gözlerine baktığınızda her şeyi unutuyorsunuz" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Hatay'da, afetzedelerin yaralarının sarılması için çabalar sürüyor. Birçok binanın yıkıldığı Samandağ ilçesinde görevli öğretmen çift de gönüllü olup, eğitimi yarıda kalan öğrenciler için kolları sıvadı. Sibel-Erhan Gümüş çifti, yardımseverlerden gelen konteyneri sınıfa çevirip, lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilere ders vermeye başladı. Toplam 8 öğretmenin ders anlattığı konteyner sınıfta birçok öğrenci, sınav için gayret sarf ediyor.

'HER GÜN SARSILIYORUZ AMA AYAKTAYIZ'

Samandağ'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Sibel Gümüş, eğitimin devam etmesi gerektiğini, bu nedenle konteyneri sınıfa çevirdiklerini anlattı. Öğrenciler için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gümüş, "Çocukların gözlerinde korku ama bunun yanında çok büyük bir umut da var. Gözlerine baktığınızda, her şeyi unutuyorsunuz. Umarım hepsi, hedeflerine ulaşır; istedikleri liseye yerleşirler. Sonuna kadar destek olmaya devem edeceğiz. Burası, bizim memleketimiz. İlçeyi terk edebilirlerdi ama gitmediler. Onlar gitmedilerse ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu ülkeyi bu noktaya getirebildiysek zorlu günleri de aşarız. Umarım herkes dimdik durur. Her gün sarsılıyoruz ama ayaktayız" dedi.

KONTERNER SINIFTA 6 GÜN DERS ZİLİ ÇALACAK

İlçedeki Eriklikuyu İmam Hatip Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışan Erhan Gümüş ise öğrenciler için şartları zorlayarak konteyner sınıf kurduklarını söyledi. Gönüllü öğretmenler ile haftanın 6 günü konteynerde ders zili çalacağını belirten Gümüş, "Sınavda çıkacak tüm derslerin eğitimini veriyoruz. Konteyner doldu ama ikinci ve üçüncü grubu da açacağız. Başvurmak isteyenler, Adem Nural İlkokulu önüne gelebilir" diye konuştu.

'BERABER DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Öğrencilerden Zerka Temizkan (13) da deprem korkusunun hala geçmediğini, geceleri uyumakta zorlandıklarını söyledi. Buna rağmen derslerine çalışmayı bırakmayacağını belirten Temizkan, "Önümüzde LGS var; çalışmamız lazım. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Beraber daha güçlüyüz. Çalışmazsak başaramayız. Birlik ve beraberlik önemli. Bize konteyner gönderen, yardım eden herkese teşekkür ederiz. İleride estetik cerrah olmak istiyorum çünkü insanları mutlu etmek, beni mutlu ediyor" dedi.

Eren Yılmaz ise elinden gelen her şeyi yaparak, tüm zorluklara rağmen sınavı kazanıp, başarılı olacağını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Can ÇELİK-Anıl ATAR

2023-02-27 10:32:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.