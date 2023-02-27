Hatay'da depremler nedeniyle toprak ana yola kaydı; Elektrik direği devrildi 



Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA) HATAY'da depremler sırasında tarım alanında ayrılmalar oldu ardından ana yola kayan toprak elektrik direğini devirdi. Çift şeritli Samandağ Antakya yolunu kapatan toprak ve direğe ekipler müdahale etti. Kayaların düştüğü yolda tek şerit trafiğe açıldı. Devrilen elektrik direği ve kayan yol havadan da görüntülendi. Evi yakın olduğu için o anları gören Köksal Kocaoğlu, "Elektrik direğinin olduğu yerden kocaman bir kıvılcım çıktı. Gök gürültüsünden daha fazlaydı. Hava bembeyaza büründü. Toprağın kaymasıyla elektrik direğinin tepeden yola kadar devrildiğini gördük" dedi.

Depremde Samandağ Antakya yolunun sağ tarafında yer alan zeytin bahçelerinde çatlamalar oluştu, toprak kaydı, elektrik direği yıkıldı. Toprak çift şeritli yolu kapatınca iş makineleriyle tek şerit ulaşıma açıldı. Samandağ Küçük Karaçay Mahallesi'ndeki elektrik direğinin çevresindeki ev ve iş yerlerinde de ağır hasar olduğu görüldü.

Elektrik direğinin devrilme anını anlatan 34 yaşındaki Köksal Kocaoğlu, "Bizim ev buraya çok yakın. Deprem anında bir çocuğum var çok panik olduk eşimle onu alarak hemen dışarı çıktık. Elektrik direğinin olduğu yerden kocaman bir kıvılcım çıktı. Gök gürültüsünden daha fazlaydı. Hava beyaza büründü. Hemen 100 metre ileride iş yerimiz vardı ona bakmaya geldim. Toprağın kaymasıyla elektrik direğinin tepeden yola kadar devrildiğini gördük. Direkteki teller yola saçıldı. Kayan toprak ikinci şeridin yarısına kadar yolu kapattı. Bir aracın yolda havaya fırladığını gördük. Ondan sonra jandarma, ambulans geldi. Ekipler müdahale ederek yolun tek şeridini ulaşıma açtı. Felaketti anlatılması mümkün değil" diye konuştu. Elektrik direğini vinçle yukarı aldıklarını söyleyen Kocaoğlu, "Toprağı temizleyerek trafik akışı sağlandı. Deprem anında biz sallanırken elektrik kesildi, bir hafta sonra geldi. Deprem çok şiddetliydi, baya sallandık. Sanki taş kırma makineleri yerleri kırıyor gibiydi. Zemin o kadar yukarı aşağı hareket etti. İkinci depremde evimiz ağır hasar aldı. 5 aile 2 çadırda yaşıyoruz. Gıdaya ve çadıra ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA)

2023-02-27 12:07:11



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