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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü

DHA

Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü


Adem AKALAN/HATAY, (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde bulunan ve Antakya Prensliği döneminde yapıldığı değerlendirilen tarihi Koz (Kursat) Kalesi'nin de depremlerde hasar gördüğü ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, taşınmaz tarihi eserlerde de hasar meydana getirdi. Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi konumdaki Koz Kalesi'nin, yaşanan 4 büyük depremin ardından hasar aldığı görüldü. Tarihi kaleye giden yolda burçlardan ve kaleden taşların düştüğü dikkat çekti. Kalenin burçlarının bir kısmının yıkılması ise havadan görüntülendi.
'KALENİN TAŞLARI YERİNDEN OYNADI'
Depremde büyük panik yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden İzzettin Kaya, "Yağmur yağıyordu ve kendimizi dışarıya attık. Evimize girdik ama daha sonra yine deprem oldu ve kendimizi yine dışarı attık. Çadırda kalıyoruz ve son depremlerin ardından köyümüzde bulunan Koz Kalesi'nin taşları yerinden oynadı. Bazıları da yere düşmüş durumda. Zarar gördüğü belli" dedi.
Koz Kalesi köyü mevkisinde eski çağlardan beri kullanılmakta olan AltınözüAntakya yolunda hakim bir tepe üzerinde güvenliği sağlamak üzere, Antakya Prensliği döneminde yapıldığı değerlendirilen Koz Kalesi yer alıyor. Antakya Latin Patriği'nin ikamet ettiği bu kale, Sultan Baybars tarafından 1268 yılında Memlük Türk hakimiyetine alındıktan sonra 1515 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Adem AKALAN
2023-02-27 13:07:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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