Liselilerin ürettiği enerji bankları, çadır kentlerde şarj imkanı sağlıyor



Can ÇELİKAnıl ATAR/HATAY, (DHA)-ANKARA'da meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği solar enerji bankları, Hatay'daki çadır kentlere yerleştirildi. Enerji bankları, güneşten depoladığı enerji ile iletişim araçlarına şarj imkanı sağlıyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, çadır kentlerde kullanılması için ilk etapta 50 adet solar enerji bankı üretti. Bu enerji bankıları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antalya ilçesi başta olmak üzere birçok farklı noktaya yerleştirildi. Çadır kentlere de yerleştirilen enerji bankları, güneşten depoladığı enerji ile USB girişi üzerinden telefon ve tablet gibi iletişim araçlarına şarj imkanı sağlıyor. Enerji bankları, içerisindeki akü ile geceleri de aydınlatma imkanı oluşturuyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİKAnıl ATAR

2023-02-27 14:05:48



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