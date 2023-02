Hatay'da plastik fabrikasında yangın

Brezilya'da sel ve heyelan felaketinde can kaybı 65'e çıktı



Can ÇELİK-Anıl ATAR/HATAY,(DHA)- HATAY'da sanayi sitesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığı merkez Antakya ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye erleri, fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışmalara devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay

2023-02-27 19:53:39



