Hatay'da plastik fabrikasında yangın (3)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay´ın merkez Antakya ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde narenciyeciler için plastik kasa üreten fabrikada çıkan yangın, çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

Can ÇELİKAnıl ATAR/HATAY, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Can ÇELİK

2023-02-27 21:44:52



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